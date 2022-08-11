Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı - Son Dakika

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