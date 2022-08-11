Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı

11.08.2022 14:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül'ü andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit düşen Eren Bülbül'ü andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce kalleş terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik'in acısı hala yüreğimizde. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 5 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül'ü andı - Son Dakika
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