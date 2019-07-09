Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "11. Kalkınma Planı döneminde enerji ve madencilik...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "11. Kalkınma Planı döneminde enerji ve madencilik...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "11. Kalkınma Planı döneminde enerji ve madencilik politikalarımıza önem vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "11. Kalkınma Planı döneminde enerji ve madencilik politikalarımıza önem vereceğiz. Enerji arzının sürekli, kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve katlanılabilir maliyetlerle sağlanması temel amacımız olacaktır. Bu çerçevede, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:57 Kaynak: AA
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