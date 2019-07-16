Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye'ye entegre edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(11. Kalkınma Planı) Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye
Versiyon 1.0', 6 ay erken tamamlanarak, kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye'ye entegre edilmiştir."
Ömer Koç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken hediye Yeni parti kurmak için harekete geçen Ali Babacan'ın ekibinden yeni imaj videosu! AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır TBMM Başkanı Şentop'tan sistem tartışmalarına sert çıkış: O mesele 15 Temmuz'da kapandı