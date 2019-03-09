Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sağladığı Hız ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sağladığı Hız ve...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 13:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sağladığı Hız ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]