Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sağladığı Hız ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız."

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