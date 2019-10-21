Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir"
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "120 saatlik sürenin bitiminde teröristler silahları bırakarak inlerinden çıkacak ve bölgeyi terkedeceklerdir"
Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu