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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği "kurallar" çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:49 Kaynak: İHA
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