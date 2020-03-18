Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: 'Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği "kurallar" çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır" - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:49 Kaynak: İHA

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