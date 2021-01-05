Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var

05.01.2021 08:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında sunduğu önergeye yanıt vererek Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçağın bulunduğunu açıkladı. Oktay, uçak sayısıyla ilgili bugüne kadar kendilerine yöneltilen sorulara ilk kez yanıt vermiş oldu.

Sayısı açıklanmayan Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklar, TBMM bütçe görüşmelerinde de gündeme geldi. CHP'li Çakırözer, görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Cumhurbaşkanlığı'na ait uçak sayısını sordu. Oktay, Çakırözer'in sorusuna yazılı yanıt verdi. Konuyla ilgili sorulara ilk kez yanıt veren Oktay, "Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var
CHP Milletvekili Utku Çakırözer

"BU KADAR VIP UÇAK KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen yanıtla ilgili konuşan CHP'li Çakırözer, sadece bir kişiye ait 8 uçak bulunmasının çok fazla olduğunu belirterek, "Bunlar sadece Cumhurbaşkanı'nın uçakları. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait VIP uçaklar da eklendiğinde bu sayı 15-16'ları bulmakta. Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan VIP uçak sayısı eklendiğinde Türkiye, dünyanın en fazla VIP uçağına sahip ülkesi. Bu kadar VIP uçak kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var

Cumhuriyet Halk Partisi, fuat oktay, TBMM, Uçak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var - Son Dakika


Son Dakika

Uyuşturucu kullanıp gizlice doğum yaptı! Bebeğinin ölümüne sebep olan cani annenin planı hastanede ortaya çıktı TSK, rejim ordusunun İdlib'e asker sevkiyatı sonrası harekete geçti: Karakollar oluşturuldu, mevziler kazıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Liverpool'u 1-0 yenen Southampton'ın hocası Ralp Hasenhüttl, maçın ardından gözyaşı döktü Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar
DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye DİSK'te 25 bin liralık maaş iddiasına Genel-İş Genel Başkanı'ndan yanıt: 14 bin 500 lira maaş artı yılda 4 ikramiye         
08:37
MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Birinci olacağım dedim ukalalık sandılar MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı'dan ilk paylaşım: Birinci olacağım dedim ukalalık sandılar         
08:36
Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti         
07:57
Hakan Bayrakçı'dan, Hakan Bayrakçı'dan, "CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir" diyenlere tepki: Lan kazananın nesini eleştireyim?         
07:31
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor         
22:23
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi Rus Barış Gücü askeri haddini aştı! Ermenilere açıkça destek mesajı gönderdi         
20:25
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu         
18:11
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
"Kargo görevlisiyim" diye girdiği evde talihsiz kadını bayıltarak tecavüz etti         
14:31
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 08:52:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei