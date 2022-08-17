"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde, bu elim afette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabb'im ülkemize, milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '17 Ağustos' paylaşımı - Son Dakika

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