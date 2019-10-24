Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: '2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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