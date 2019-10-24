Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor"
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