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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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