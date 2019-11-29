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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273'tür.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273'tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91'dir." - ANKARA
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