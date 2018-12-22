Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 Yılının Başı İtibariyle Yargıya İlişkin İki Temel...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 yılının başı itibariyle yargıya ilişkin iki temel politika belgesi kamuoyuna açıklanacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2019 yılının başı itibariyle yargıya ilişkin iki temel politika belgesi kamuoyuna açıklanacaktır. Bunların ilki Yargı Reformu Stratejisi, diğeri ise İnsan Hakları Eylem Planı olacaktır. Bu belgeler 2019 yılından itibaren uygulanacak ve hukuk devletimizi güçlendirecek çalışmalarımızın yol haritası olacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:39 Kaynak: AA
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