Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye
'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz"
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