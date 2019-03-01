Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 Şubat'ın Yıl Dönümünde, Yaşadığımız Karanlık Günleri...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 Şubat'ın Yıl Dönümünde, Yaşadığımız Karanlık Günleri...

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 Şubat'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " 28 Şubat'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA

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