Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 Şubat'ın Yıl Dönümünde, Yaşadığımız Karanlık Günleri...
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "28 Şubat'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " 28 Şubat
'ın yıl dönümünde, yaşadığımız karanlık günleri yeniden hatırlıyor, vesayete, darbeci zihniyete ve gençlerimizin geleceğine kastedenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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