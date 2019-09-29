Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak. Okullarda çalışmalar yapılacak. Salı günü açılmayacak ağır hasarlı okulumuz varsa, bunlar yenilenecek. Okuldaki öğrencilerimiz nerede eğitim görecekleri ile ilgili Salı günü gerekli çalışmalar ve açıklamalar yapılacak" dedi. - İSTANBUL
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