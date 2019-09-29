Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak. Okullarda çalışmalar yapılacak. Salı günü açılmayacak ağır hasarlı okulumuz varsa, bunlar yenilenecek. Okuldaki öğrencilerimiz nerede eğitim görecekleri ile ilgili Salı günü gerekli çalışmalar ve açıklamalar yapılacak" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi
Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti! Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:49:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]