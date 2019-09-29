Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak. Okullarda çalışmalar yapılacak. Salı günü açılmayacak ağır hasarlı okulumuz varsa, bunlar yenilenecek. Okuldaki öğrencilerimiz nerede eğitim görecekleri ile ilgili Salı günü gerekli çalışmalar ve açıklamalar yapılacak" dedi. - İSTANBUL