Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Ücretsiz olacak. Afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek" dedi. - İSTANBUL
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