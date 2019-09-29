Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar. Ücretsiz olacak. Afet anında vatandaşlarımıza duyuracağız. Belirli bir süre için bir hat oluşturuyoruz. 3 aylık bir süre içerisinde bu hat ortak olarak hayata geçirilecek" dedi. - İSTANBUL