Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne Kadar İki Ziyaret...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve 4. seferimizi yapıyor olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 Kaynak: AA
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