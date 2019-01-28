Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne Kadar İki Ziyaret...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne Kadar İki Ziyaret...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve 4. seferimizi yapıyor olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 Kaynak: AA

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