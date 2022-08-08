Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

08.08.2022 16:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı - Son Dakika

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