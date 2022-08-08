Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı - Son Dakika

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