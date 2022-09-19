Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki Açıklaması

19.09.2022 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A?BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A?BD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin, ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir."

Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

YORUMLAR
500
Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı
Kaynak: AA

Nancy Pelosi, fuat oktay, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 21 yaşında kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement