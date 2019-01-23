Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ab Ülkelerinin İki Ülke İçin de Kilit Önemde Ekonomik Ortak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ab Ülkelerinin İki Ülke İçin de Kilit Önemde Ekonomik Ortak...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB ülkelerinin iki ülke için de kilit önemde ekonomik ortak olduğu bir gerçektir. AB'yle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bu nedenle Türkiye kadar Malta için de önemlidir. Bu sayede Maltalı şirketler Türk piyasasından daha fazla ürüne daha uygun fiyatlarla erişebilecektir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:14 Kaynak: AA

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