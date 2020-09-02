Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir."
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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:11 - Kaynak: AA
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