Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 18:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargolarını kaldırması... - Son Dakika

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