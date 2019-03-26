Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Abd'nin Golan Tepeleri Üzerinde İsrail Egemenliğini Tanıma...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı) Bu karar, gayrimeşru bir karardır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( ABD
'nin Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
egemenliğini tanıma kararı) Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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