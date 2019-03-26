Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Abd'nin Golan Tepeleri Üzerinde İsrail Egemenliğini Tanıma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Abd'nin Golan Tepeleri Üzerinde İsrail Egemenliğini Tanıma...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı) Bu karar, gayrimeşru bir karardır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( ABD'nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararı) Bu karar, gayrimeşru bir karardır. Gayrimeşru olan bir işgalin tanınması, asla ve asla kabul edilemez bir karardır, makul değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:40 Kaynak: AA

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