Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay açıklamalarda bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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