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Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay açıklamalarda bulundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu
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