Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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