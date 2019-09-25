Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "( Adana 'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."

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