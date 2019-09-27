Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi.

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
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