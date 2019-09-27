Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AFAD ihbar hattına gelen hasarlı bina saysı 473" dedi. - İSTANBUL
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