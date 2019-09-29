Cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, afad'ta açıklamalarda bulundu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliği İl Afet ve Afet Acil Durum Müdürlüğü Hasdal yerleşkesinde açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

"320 DAİRE AĞIR HASARLI BİN 985 DAİRE AZ HASARLI"

İstanbul'da Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören binalar ve AFAD'la yapılan çalışmalar hakkında konuşan Oktay, "Son yaşadığımız depremle ilgili çalışmaları görmek üzere AFAD'ı bu çerçevede ziyaret ettik. Sayın Bakanımız, Sayın Valimizle incelemelerde bulunduk. 35 yaralımız vardı bunlardan 13'ü şu an hastanelerde. İhbar hattına gelen 3 bin civarında ihbarımız vardı. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hasar tespit grubunca tamamı gözden geçirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar incelenenlerde 320 daire ağır hasarlı, bin 985 daire de az hasarlı gözüküyor. Ağır hasarlı olanlarda tahliyeler yapıldı. Tahliyeler edilenler de yakınlarının yanında kalıyor. 96 kişi de ilgili kurumlarımızca misafir ediliyor. Şu ana kadar önemli bir sıkıntımız yok hamdolsun. Okullarımızla ilgili Sayın Valimiz gerekli açıklamalarını yaptı. Şu an 29 okulumuz yarın tatil olacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız yapılacak. Bunlar da Salı günü açılmayacak ağır hasarlı olan okul varsa bunlar da yenilenecek. Bu okuldaki öğrencilerin de eğitime nerede devam edeceği de en geç Salı günü belirlenecek" dedi.

"ÜÇ OPERATÖR BİRARAYA GELEREK AFET ANINA ÖZEL HAT KURULACAK"

Depremin ardından GSM operatörlerinin yaşadığı sıkıntılara değinen Oktay, yapılan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Oktay, "GSM operatörleriyle yaptığımız toplantıda bazı kararlar aldık. Türk Telekom'dan aldığımız verilere göre normal zamanda 20 milyon kişi birbirini arıyor. Deprem olduğu anda yaklaşık 160 milyona yakın kişi arıyor. Teknik sebeplerle çok detaylı olarak bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla biz tekrar bunu yaşamamak adına ne tür tedbirler alabiliriz diye baktığımızda şu kararları aldık. Birincisi mevcut 3 operatörümüzün ses iletişim kapasitesinin 118 milyon aboneden, 175 milyon aboneye çıkarılması. Bunun ilgili operatörler arasında da paylaşımını yaptık. Yaklaşık 6 ay içerisinde bunlar bu kapasiteye ulaşacak. Vodafone da bize süreyle ilgili bir haftaya kadar döneceklerini ifade ettiler. İkincisi ise teknoloji gelişiyor, asıl ses iletişimi normal hatlardan ziyade data hatları, yani internet üzerinden yapılıyor. Bizim buraya kaymamız gerekiyor. Üç operatörümüz bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları. Bu hat belki AFAD bünyesinde açılacak. Ücretsiz olacak. Herhangi bir afet anında vatandaşlarımıza duyuracak olacağız. Sadece bu hattı kullanacak, burada bir sınır da olmayacak. Yani herkesin herkesle ücretsiz olarak haberleşebileceği bir hat oluşturuyoruz. Kısmet olursa bu da 3 ay içerisinde ortak olarak hayata geçirilecek" diye konuştu.

DEPREMİ YÖNETECEK KİŞİLER İÇİN KESİNTİSİZ İLETİŞİM İMKANI

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Telsiz sistemi İçişleri bakanımızın ve bakanlığımızın bünyesinde de devam eden farklı çalışmalar var, DMR diye tabir ettiğimiz çalışma. Yine jandarmanın JEMUS sistemi var, kırsal bölgeleri de içerisine alan. Sayısal diye ifade ettiğimiz özellikle karar vericililerin ve depremi yönetecek kişilerin kendi içerisinde haberleşmesini garanti altına alacak bu sistemin çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışması olacak. Dördüncü kararımız ise, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları hızlı bir şekilde tespit edilip, daha sağlıklı binalara kavuşturuluyor olacak. Dolayısıyla haberleşme alanındaki kararlar bunlar. 5G geçildiğinde orta ve uzun vadede çözüm bu. O zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. Ama GSM şirketlerimiz doğal olarak bu alana yatırım yapmak istiyorlar. İletişim en sağlıklı bir şekilde kurulabileceği bir alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. 3 ve 6 aylık süreler içerisinde bunu tamamlıyor olacağız"

KILIÇDAROĞLU'NA "VERGİ" CEVABI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinin akıbeti açıklamasına ilişkin soruya ise Oktay, "Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu bu tür durumlarda televizyon karşısına geçip gündemi değiştirmekle ilgili konularda çok mahir. Herhalde televizyon karşısında otururken herhalde gündemi nasıl değiştirebiliriz dedi o anda aklına geldi. Biz tüm bakanlıklarımızla vatandaşımızın hayatını nasıl kurtarabiliriz, geleceğe dair nasıl kararlar alabiliriz diye uğraşıyoruz. Bütün basında da çarşaf çarşaf görüyorsunuz ne kadar verginin toplandığını. Bizim 2002'den itibaren geçici olarak konulan Özel İletişim Vergisi oradan toplanan bizim iktidarımızda sadece 675 milyon TL'dir. Daha sonra bu kalıcı vergiye dönüştürülüyor. Orada da o vergi artık bütçeye giden bir şey. Bunun karşılığında Marmara depreminde harcanan ilgili illerimizde Bolu, Düzce, İzmit, Yalova, Bursa, İstanbul'da 103 milyarlık harcama var" ifadelerini kullandı.

"AFET DAVET BEKLEMEZ"

Oktay, Ekrem İmamoğlu'nun davet açıklaması ile ilgili sorulan soruya da hiç kimsenin davetle gelmediğini belirterek, "Biz iş yapmaktan pek bu tür konulara fırsat bulamadık. Bulmak da istemedik. Biz iş yapıyoruz. Biz afeti yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hepimiz buradaydık. Birisinin davetini beklemeyiz biz. Hele de afet beklemez. Burada bir koordinasyon konumuna herkes gelmek zorundadır. 28 çalışma grubu vardır. Hepsi gelmek zorundadır" dedi.

- İstanbul