Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ak Parti İktidarları Döneminde Yurt Dışı Uçuş Noktası...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "AK Parti iktidarları döneminde yurt dışı uçuş noktası sayımızı 60'tan 316'ya yükselttik. Geldiğimiz bu seviyeyle yurt dışı destinasyon sayısında dünyada birinci sıradayız."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız