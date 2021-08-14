Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana güçlenen, büyüyen ve kalkınan bir Türkiye hikayesi yazan AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve inanmış kadroların azmiyle bu medeniyet yürüyüşü daha nice 20 yıllara erişecektir." ifadelerini kullandı.