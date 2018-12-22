Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler Bizim Göz Bebeğimizdir.
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir. Bizim derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine karışmış teröristlerledir."
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:31 Kaynak: AA
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