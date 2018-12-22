Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler Bizim Göz Bebeğimizdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler Bizim Göz Bebeğimizdir.

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir. Bizim derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine karışmış teröristlerledir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Eski Danışmanı Ahmet Sever Hakkında 'Terör Propagandası' Suçundan Soruşturma Açıldı Çin'in Ardından Almanya da iPhone Satışını Yasakladı

Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 05:55:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler Bizim Göz Bebeğimizdir.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]