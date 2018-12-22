Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler Bizim Göz Bebeğimizdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir. Bizim derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine karışmış teröristlerledir."

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