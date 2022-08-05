Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek yöntemlerin...

Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılından itibaren Faz 2 aşamasına gelen ilaçlar ki bunlar muhteşem çalışmalar. 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek ama dünyadaki hali hazırdaki sistemlerden teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezdeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, girişimcilere ve AR-GE firmalarına güçlü bir ekosistem sunan, Türkiye'nin önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden Teknopark İstanbul'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan'ın yanı sıra Genel Müdür Bilal Topçu, Yönetim Kurulu Üyeleri, AR-GE firması yetkilileri ve girişimciler katıldı. Fuat Oktay, Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren firmaların yetkililerinden bilgi aldı. Toplantı sonrasında, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'ni ziyaret eden Oktay, girişimcilerin projelerini inceledi.

"Projeleri yerinde görmeye geldik"

Projelerin olduğu Kuluçka Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bugün bizim 2053, 2071 teknoloji vizyonlarımızın şekillendiği merkezlerden birisindeyiz. İstanbul Teknopark, bütün Türkiye'de özellikle ARGE merkezlerinin, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin ve özel sektörün bir araya gelebileceği fikri olanın, düşüncesi olanın, projesi olanın, o projeleri hayata geçirebileceği birbiriyle entegre çalışabilecekleri ve sadece Türkiye'ye değil, bulunduğu bölgeye değil, dünyaya teknoloji üretebilecek firmalarımızın, iş insanlarımızın, gençlerimizin çıkacağı merkezler oluşturduk. Bunlar yeni değil, teknoloji merkezlerimiz, teknoparklarımız, İstanbul Teknopark, onlardan birisi ama en özellerinden birisi bizde projeleri yerinde görmeye geldik. Son 10 yılına baktığımızda da en hızlı gelişen merkezlerimizden birisi. Biz bu anlamda bugün burayı ziyaret ettik. Ne tür projelerimiz var. Ne tür gerçekten bizim geleceğimizi şekillendirmek ile alakalı projelerimiz devam ediyor. Herhangi bir ihtiyaç var mı, biz nasıl motive edebiliriz diye geldik. Ama biz kendimiz motive olduk, ayrılıyoruz." dedi.

"Akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek, yöntemlerin çalışıldığı bir merkez"

Projelere de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "424 AR-GE firmamızın olduğu bir merkez ve 8 bin 259 AR-GE personelimiz hareketler yani mühendisimizin çalıştığı bir merkezimizden bahsediyoruz. Hali hazırda da 2 bin 800 projemiz tamamlanmış ve yine devam projelerimiz var. Bunların içerisinde 850 proje var ve Kuluçka Merkezimiz var. Bu Kuluçka Merkezimiz, özellikle gençlerimizin, fikri ve projesi olan insanlarımıza ben bunu nasıl hayata geçirebilirim hiçbir şey bilmiyorum, diyenlerin geleceği ve belirli bir filtreden geçtikten sonra bir kalifiye fikir proje kalifiyedir aşamasına geldikten sonrasında içeriye alınan bir merkez ki buradan yaklaşık şuana kadar 300 tane firmamız çıkmış durumda. Yani mezun olmuş durumda ve fiilen bunlar artık aktif iş hayatında. Yerinde de gördük özellikle Covid döneminde hatırlarsınız özellikle aşı geliştirme aşamalarında Perekli'nin döneminden labaratuvar aşamalarına, hayvan deneylerinden ve insan deneylerine kadar geçen süre. Şimdi ilaç firmalarımız oradan yakinen gördük özellikle kanser araştırmalarında akciğer kanserine yönelik çalışmalarının Faz1 aşamalarına gelen ilaçların burada çalışıldığına şahit olduk. ve kısmet olursa 2023 yılından itibaren Faz2 aşamasına gelen ilaçlar ki bunlar muhteşem çalışmalar. 5 tane kanser ile ilgili tümörleri yok edecek ama dünyada ki hali hazırdaki sistemlerden teknolojilerden de farklı olarak akıllı kemoterapi diye ifade edebileceğimiz yeni yöntemlerin çalışıldığı bir merkezden bahsediyoruz. Bunlara şahit olduk ve son derece de memnun olduk. Akıllı tümörü yok etmeden kastım da tüm vücuda kemoterapi vermekten ziyade sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknoloji şu anda hamdolsun Faz 1 aşamasını bitirmek üzere. Bu Türkiye açısından da çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma " dedi.

"Bilişim alanında, motor geliştirme alanında muhteşem projeler var"

Fuat Oktay, sağlık alanındaki projelerin yanı sıra bilişim alanında da muhteşem projeler olduğunu kaydederek, "Yine motor geliştirme ile alakalı çok ciddi projeler var. Motor geliştirmeden şu anda savunma sanayindeki motorlarımızdan Altay tanklarına kadar ki gelen aşama Fırtına ve Altay tanklarına kadar ki tüm aşamalardan bin 500 beygir gücü motorun üretilmesine kadar takvimlendirilmiş." diye konuştu.

"3 bin metrede doğal gazın çıkarılmasını sağlayan teknoloji bu merkezde çalışılıyor"

Fuat Oktay devamında, "Şu anda sondaj gemilerimizi Fatih'te ve Abdülhamithan'a 10 gün sonra teslim edilecek bir ürünü, arkadaşlar bize getirdiler. 10 gün sonra teslim ediyoruz. Bunu zaten Cumhurbaşkanı'mızın Fatih gemisini ziyaretinde de Filyos'u ziyaretinde de görmüştük. 3 bin metre derinlikte, Türkiye'de başka bir yerde olmayan yine Türkiye'de üretilen, robotik cerrahi bir müdahale gibi robotla 3 bin metrede doğal gazın çıkarılmasını sağlayan bir teknoloji, bu merkezde çalışılıyor. Yani içinde bulunduğumuz merkez binaların çok ötesinde 2053'ün 2071'in teknoloji vizyonu şekillendiren yerlerden birisi, bizim için son derece kritik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kampüsü yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Teknopark İstanbul, yeni ofislerini hizmete açıyor. 65 bin metrekare kapalı alanda yer alan yeni ofisler, yakında hizmete girecek. Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen yeni ofislerde, hem Teknopark İstanbul içerisinde büyümek isteyen firmalara hem de dışarıdan Teknopark İstanbul'a girmek, burada projelerini yürütmek isteyen teknoloji firmalarına yer verilecek. Çok amaçlı ve dönüştürülebilir yapıda tasarlanan yeni ofislerin, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. - İSTANBUL