Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla...

26 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara- Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz"
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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