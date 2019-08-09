Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara-Sivas YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ankara- Sivas
YHT) Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla neredeyse test sürüşlerine başlıyor olacağız. Ama kısmet olursa 2020 sonu itibarıyla da bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz"
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