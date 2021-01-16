Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aşı oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay aşı oldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu kaydetti. Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.