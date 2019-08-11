Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:16 Kaynak: İHA
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