Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu

52 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu
Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:16 Kaynak: İHA
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