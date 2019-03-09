Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir Millet Düşünün, Mesele Milli Olunca Dünyayı Karşısına...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir millet düşünün, mesele milli olunca dünyayı karşısına alan. İşte Cumhur İttifakı, kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir millet düşünün, mesele milli olunca dünyayı karşısına alan. İşte Cumhur İttifakı, kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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