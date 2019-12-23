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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz."
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz." - ANKARA
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