Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz kimin ne dediğine, ne kadar destek verdiğine bakmadan barış koridorunu hayata geçirmekte kararlıyız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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