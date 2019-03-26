Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bizim Kutlu Yürüyüşümüzü, PKK Gibi, Fetö Gibi, Deaş Gibi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bizim Kutlu Yürüyüşümüzü, PKK Gibi, Fetö Gibi, Deaş Gibi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, FETÖ gibi, DEAŞ gibi hiçbir terör örgütü durduramaz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden veya dışından. Dimdik ayakta duracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Politika
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