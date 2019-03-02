Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bolu'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bolu'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bolu'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Oktay, Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerinde AK Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Daha sonra Bolu Valiliğine geçen Oktay, burada da Vali Ahmet Ümit tarafından karşılandı.

Oktay, polis tören mangasını selamladıktan ve protokol üyeleri ile tanıştıktan sonra valilik makamına geçerek, Vali Ümit'ten kente ilişkin bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti ile MHP'li partililer tarafından karşılandı.

Oktay, partililerle basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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