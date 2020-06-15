Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.' diye bir ilkemiz var. Herkes binasını, konutunu, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
15.06.2020 08:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür. - Son Dakika