Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Burası deprem bölgesi. 'Deprem öldürmez, binalar öldürür.' diye bir ilkemiz var. Herkes binasını, konutunu, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım."