Bu sırada, "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye " toplantısına başkanlık etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ne giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konvoyu durdurup makam aracından inerek, yaralı sürücüyle ilgilendi.

Kaynak: AA

fuat oktay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kaza yapan motosikletliye yardım etti - Son Dakika

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