Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Chp Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp...
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "CHP
gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:04 Kaynak: AA
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