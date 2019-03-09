Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Chp Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Chp Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "CHP gibi 'oy yoksa hizmet de yok' deyip arkasını dönüp gidenlerden değiliz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı 1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü

Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Chp Gibi 'Oy Yoksa Hizmet de Yok' Deyip Arkasını Dönüp...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]