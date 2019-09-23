Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."
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