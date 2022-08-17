GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem anıtını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileriyle buluşacak, grup toplantısına katılacak, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Yalova/11.00-18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret edecek, AK Nokta'yı ziyaret edip aşure dağıtımına katılacak ve Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşacak.

(İstanbul/17.00/18.00/21.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı ile Edremit Dilkaya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Van/13.00-15.45)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

2- TCMB, haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.15)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'de temaslarda bulunacak. Ersoy, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, restore edilen Barbarlık Müzesi'nin açılışı ile "Gol Atan Kaleye" belgeselinin galasına katılacak.

(Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 23. yılı

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Yalova/Sakarya/03.02)

SPOR

1-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları müsabakalarını takip edecek.

(Konya/09.00-20.30)

2- 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

(Konya)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Azerbaycan'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.30)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son antrenmanını İstanbul'da yapacak.

(Viyana/19.30/İstanbul/10.30)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılacak. Sivasspor, statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

(Malmö/19.00/19.30)

6- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçında Belçika'nın Antwerp takımını ile 18 Ağustos Perşembe günü sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/17.30/19.00)

7- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da katıldığı hazırlık turnuvasında Gürcistan ile karşılaşacak.

(Atina/18.00)

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