Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 23 Nisan paylaşımı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'de ve Meclis'in kurulmasında emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla yad eden Oktay, "Sevgili çocuklar, bu bayram sokağa çıkmıyoruz, 100'üncü yıl coşkumuzu evlerimizde yaşıyoruz. Sağlıcakla kalın, bu bayram evde kalın." ifadelerine yer verdi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:06 Kaynak: AA

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