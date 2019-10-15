Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bakan Akar'a ziyaret
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bakan Akar'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bakan Akar'a ziyaret

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Bakan Akar'a ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ziyaret, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ziyarette Bakan Akar ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:09 Kaynak: İHA
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