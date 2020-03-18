Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları saygı ve rahmet ile andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları saygı ve rahmet ile andı.

Oktay, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyorum." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:28 Kaynak: AA

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