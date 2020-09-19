Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Gaziler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Devletimizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Devletin ve milletinin geleceği için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum."