Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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