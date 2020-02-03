Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) karşılık vermeye devam edeceğini, askerlerin kanının yerde kalmayacağını bildirdi.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İdlib'de şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Silahlı Kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek, askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
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