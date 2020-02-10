Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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