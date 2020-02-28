Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyecekler - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek Esed ve rejim unsurlarının, İdlib'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerini belirtti.
Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyecekler